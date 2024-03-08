В Индии ликвидировали сеть торговли людьми, которая заманивала мужчин на войну против Украины

В Индии правоохранительные органы ликвидировали сеть торговли людьми, которая привлекала молодых мужчин в РФ якобы на работу, где их вербовали на войну против Украины.

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Об этом информирует Reuters.

"Центральное бюро расследований (CBI) сообщило в четверг поздно вечером, что по этой схеме в Россию было отправлено около 35 человек, что почти вдвое превышает цифру в 20 человек, о которой ранее сообщало Министерство иностранных дел Индии", — пишет агентство.

Сообщается, что торговцы люди работали в нескольких штатах страны, где искали мужчин через социальные сети и местную агентуру.

"Граждане Индии, ставшие жертвами торговли людьми, были обучены боевым ролям и развернуты на передовых базах в зоне российско-украинской войны вопреки их желанию", — говорится в заявлении CBI.

В ведомстве заявили, что некоторые граждане были "тяжело ранены" в зоне боевых действий.

По данным CBI, обыски проводились сразу в нескольких местах, в частности в столице страны Нью-Дели и финансовой столице Мумбаи. Уже были изъяты наличные деньги на сумму 50 миллионов рупий ($605 тыс.), а также некоторые документы и электронные записи.

"Некоторые подозреваемые также были задержаны для допроса в разных местах", – говорится в сообщении.

В МИД Индии заявили, что каждый подобный случай обмана индийцев для участия в войне "решительно рассматривается" в Москве. В свою очередь МИД РФ отказал прокомментировать ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка Британии назвала цель, использование Россией иранских дронов Mohajer-6.

Кроме того, мы ранее информировали, что предприятия РФ начали массовое производство тяжелейшей планировочной бомбы ФАБ-1500-М54.

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