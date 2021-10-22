В Индии мужчина воздушным компрессором "надул" своего друга: чем все закончилось

В Индии мужчина воздушным компрессором "надул" своего друга: чем все закончилось

Непонятные развлечения закончились трагедией.

В Индии 23-летний парень умер после того, как его приятель закачал ему воздух в прямую кишку с помощью воздушного компрессора. Для чего он это сделал — неизвестно.

Об этом сообщает местное издание Gulfnews.

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По имеющейся информации, 23-летний Мохаммед Аслам и его друг Фархан чистили одежду друг друга с помощью воздушного компрессора после окончания смены. В какой-то момент Фархан закачал воздух в прямую кишку Асламу. В результате тот стал плохо себя чувствовать, и компаньон увез его домой.

Дома состояние Аслама ухудшилось. Его доставили в больницу, где он и умер на следующий вечер от травм внутренних органов.

Родные пострадавшего говорят, когда Фархан привез Аслама домой, ему было нехорошо, а его живот был ненормально раздутым.

Напомним, в испанской Каталонии местная жительница частично отрезала пенис своему начальнику, обвинив его в изнасиловании.

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