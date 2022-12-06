В Индии мужчина выжил после того, как ему проткнули шею 150-летним трезубцем: фото

Мужчина в больнице сказал, что даже не почувствовал боли
В Индии местного жителя неизвестные злоумышленники ударили в шею 150-летним трезубцем, но он после этого выжил и даже не почувствовал боли.
Об этом сообщает New York Post.
Событие произошло 28 ноября, когда 33-летний Бхаскар Рам был проколот старинным оружием во время потасовки с двумя мужчинами на своем рабочем месте в кальянной.
После того, как его срочно доставили в больницу, Рам сказал врачам, что не испытывает боли.
Рама перевели в больницу в Западной Бенгалии, чтобы он мог получить специализированное лечение его травмы.
Наглядные фото показывают, что оружие вошло в правую сторону его шеи и прошло к левой.
Медицинский персонал медицинского колледжа Калькутты NRS в Западной Бенгалии срочно вызвал в больницу местного хирурга Пранабашиша Банерджи в 3 часа ночи, чтобы он мог совершить экстренную операцию по удалению трезубца с шеи Рама.
Несмотря на то, что трезубец прошел через шею, он не задел ни вены или артерии.
"Ни одна из жизненно важных структур не пострадала, поскольку стержень каким-то чудом обошел жизненно важные органы, включая сонную артерию, внутреннюю яремную вену, трахею, пищевод, гортань, позвоночник и спинной мозг", — сказал Банерджи.
По словам врача, пострадавшие чувствуют себя хорошо и сейчас проходит курс восстановления после травмы.
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