В Индии мужчину, который исчез, нашли через три дня в пасти крокодила

В Индии мужчину, который исчез, нашли через три дня в пасти крокодила

Местный житель пошел отдыхать и больше не вернулся.

Житель индийской деревни пропал без вести. Его нашли через три дня в пасти крокодила.

Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Судха Сингх Дебу отдыхал недалеко от озера и не вернулся домой. Через три дня местный фермер заметил на берегу озера крокодила, который доедал человеческие останки.

Мужчина немедленно сообщил полиции, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты по охране левого хозяйства.

Следователь говорит, что мужчина погиб в результате нападения крокодила, но не исключает, что он был убит и сброшен в озеро.

Напомним, в австралийском штате Квинсленд застрелили двухметрового крокодила после того, как он покалечил двух военнослужащих.

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