В Индии мужчину, который исчез, нашли через три дня в пасти крокодила

Местный житель пошел отдыхать и больше не вернулся.
Житель индийской деревни пропал без вести. Его нашли через три дня в пасти крокодила.
Об этом сообщает издание Hindustan Times.
Судха Сингх Дебу отдыхал недалеко от озера и не вернулся домой. Через три дня местный фермер заметил на берегу озера крокодила, который доедал человеческие останки.
Мужчина немедленно сообщил полиции, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты по охране левого хозяйства.
Следователь говорит, что мужчина погиб в результате нападения крокодила, но не исключает, что он был убит и сброшен в озеро.
Напомним, в австралийском штате Квинсленд застрелили двухметрового крокодила после того, как он покалечил двух военнослужащих.