В Индии начинается самый большой в мире религиозный праздник: миллионы людей погрузятся в воду

Благочестивые индусы верят, что погружение в священные воды освобождает людей от грехов и прерывает цикл "колеса сансары".

В понедельник, 13 января, в Индии начинается шестинедельный фестиваль Маха Кумбха Мела или праздник Большого кувшина, индуистское священное событие, которое станет самым большим в мире собранием человечества. Ожидается, что в нем примут участие более 400 миллионов человек.

Об этом сообщает Reuters.

В северном городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш в течение шести недель люди будут погружаться в священное место, где сливаются три реки — Ганг, Ямуна и мифическая, невидимая Сарасвати.

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Благочестивые индусы верят, что погружение в священные воды освобождает людей от грехов, а во время Кумбха Мела также приносит спасение от бесконечного цикла жизни и смерти, так называемого "колеса сансары".

Праздник уходит корнями в индуистскую традицию, согласно которой бог Вишну вырвал у демонов золотой кувшин, содержащий нектар бессмертия. Во время 12-дневного небесного сражения за обладание кувшином четыре капли упали на землю в городах Праяградж, Харидвар, Удджайн и Нашик, которые принимают фестиваль каждые три года поочередно.

Кумбха, проводимая раз в 12 лет в этом цикле, имеет префикс "маха" (большой), поскольку считается более благоприятной через свое время и собирает наибольшее количество участников.

Как готовится власть

Для местных властей этот праздник является настоящим испытанием на способность управлять большой толпой людей, ведь 4000 гектаров открытой территории вдоль берегов рек превращены в временный городок для размещения посетителей, на котором установлено 150 000 палаток, 3000 кухонь, 145 000 туалетов и 99 паркингов.

Индийские железные дороги запустили 98 специальных поездов, которые совершат 3300 поездок во время фестиваля для перевозки посетителей.

Около 40 000 сотрудников полиции и экспертов по киберпреступности создали сеть наблюдения на основе искусственного интеллекта, чтобы защитить людей и помочь им ориентироваться на месте.

Средства реагирования на чрезвычайные ситуации включают в себя 125 автомобильных санитарных машин, семь речных санитарных машин и воздушные санитарные машины для скорой медицинской помощи.

"Мне посчастливилось быть хозяином одного из наиболее благоприятных индуистских фестивалей в моем штате", — сказал главный министр штата Йоги Адинат, который является влиятельным индуистским монахом и популярным политиком индуистской националистической партии премьер-министра Нарендры Моди, которая пришла к власти в стране 2014 году.

В 2021 году правительство Моди отказалось отменить фестиваль Кумбха, несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19, и разрешило тысячам вымазанных пеплом аскетов и набожных индусов купаться в Ганге, возможно, опасаясь негативной реакции со стороны религиозных лидеров.

Напомним, 8 января более 20 человек получили ранения, когда слон внезапно стал агрессивным во время религиозного праздника в городе Тирури, что в южном индийском штате Керала.

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