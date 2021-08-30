В Индии неизвестна лихорадка убила почти семь десятков человек, большинство из них — дети

Больше всего заражений медики зарегистрировали в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад.
В индийском штате Уттар-Прадеш за последнюю неделю от загадочной вирусной лихорадки умерли 68 человек, при этом 40 погибших — дети. Пациентов с лихорадкой принимают больницы для инфицированных коронавирусом. Детям нужно до двух недель, чтобы преодолеть эту болезнь.
Об этом сообщает The Times of India в понедельник, 30 августа.
Отмечается, что у большинства больных наблюдаются высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У другой части заболевших выявлялись высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.
Больше всего заражений медики зарегистрировали в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад.
"Ситуация в этих районах вызывает тревогу. Заболачивание, отсутствие санитарии и гигиены являются причинами распространения болезни", — сказал один из медиков.
Напомним:
- В Индии впервые за два месяца существенно выросла выросла заболеваемость коронавирусом: в течение 28 августа обнаружили 46 759 новых случаев COVID-19.
- Также в Индии 45 тысяч человек заразились "черной плесенью" — мукормикозом. Более четыре тысячи пациентов умерли от болезни. Пик заболеваемости пришелся на май.