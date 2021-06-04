В Индии обнаружен опасный штамм COVID-19: поражает привитых, вакцины не бессильны

Большинство инфицированных, которые уже получили одну или две инъекции вакцины против коронавируса, были заражены линией B.1.617 SARS-CoV-2, включая три штамма.

В Индии ученые обнаружили 63 случая прорывной инфекции — заболевания, при котором вакцинированный человек заболевает той же болезнью, которую должен предотвратить COVID -препарат.

Об этом в пятницу, 4 июня, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование специалистов Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

"Наш анализ включал 63 случая заражения, вызванных прорывной инфекцией ... 36 пациентов получили две дозы вакцины, тогда как 27 получили одну дозу вакцины. Десять пациентов получили Covishield, а 53 — Covaxin. Средний возраст пациентов составил 37 лет (21-92 года ), из них 41 мужчина и 22 женщины. Ни у одного из пациентов не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы быть фактором для прорывных инфекций ", — заявили медики.

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Они добавили, что у большинства больных после исследования был обнаружен штамм с линии B.1.617.

"B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 — частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно", — отметили врачи.

Штамм B.1.617 впервые обнаружили в индийском штате Махараштра.

Напомним, вторая волна коронавируса в Индии вспыхнула в начале марта, ее называли самой страшной в мире. Более 350 тысяч новых случаев в сутки и едва ли не каждый день — новый рекорд. За это время COVID-19 унес жизни не менее 160 тысяч человек.

В ВОЗ считают, что вспышку коронавируса в Индии спровоцировало распространение более заразных штаммов COVID-19 и низкий уровень вакцинации в стране, а наибольшую роль сыграл "идеальный шторм" массовых собраний.

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