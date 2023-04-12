В Индии обстреляли военную базу, есть погибшие – продолжается поисковая операция (видео)

Источники полиции Пенджаба заявили, что инцидент не рассматривается как террористическая атака.

Неизвестные обстреляли военную базу в индийском пограничном штате Пенджаб, в результате чего четыре человека погибли.

Об этом сообщает Аljazeera со ссылкой на ВС Индии.

Сейчас идет поисковая операция, чтобы найти нападающих.

"Сработали станционные группы быстрого реагирования. Территория была оцеплена и закрыта", — говорится в заявлении армии утром в среду, 12 апреля.

Источники полиции Пенджаба заявили, что инцидент не рассматривается как террористическая атака. Ворота военной станции "Батинда", где могут находиться нападающие, закрыты.

Заметим, что военная база, расположенная примерно в шести часах севернее столицы Нью-Дели, размещает преимущественно семьи солдат и является жилой армейской базой.

Как сообщил агентству Reuters источник в обороне, пока не установлено точное количество стрелков и они до сих пор находятся на свободе и имеют с собой боеприпасы.

#WATCH | Visuals from outside Bathinda Military Station where four casualties have been reported in firing inside the station in Punjab; search operation underway pic.twitter.com/jgaaGVIdMS — ANI (@ANI) April 12, 2023

Напомним, в Индии в храме во время службы обрушился пол: много погибших.

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