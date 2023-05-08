В Индии перевернулась туристическая лодка: более 20 погибших (фото)

В Индии, неподалеку от города Танур, перевернулась переполненная людьми туристическая лодка. По последним данным, погибли более 20 человек.

Об этом сообщает AP.

Число погибших, вероятно, возрастет, поскольку лодка застряла в мутной воде, и ее вытаскивали, чтобы спасти оказавшихся внутри, сообщил министр рыболовства и развития гавани штата Керала Абдурахиман.

"Лодку вытаскивают на берег, и ожидается, что будет больше жертв", — сказал Абдурахиман местным СМИ, добавив, что четыре человека в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу.

В Индии перевернулась лодка с туристами

Причиной трагедии стало то, что лодка была переполнена. Среди погибших были дети, приехавшие прокатиться на лодке во время школьных каникул.

Понедельник, 8 мая, объявлен днем ​​траура.

Напомним, в Индии убит бывший политик Атик Ахмед, который был осужден за похищение человека. Вместе с ним был застрелен его брат в прямом эфире, когда они разговаривали с журналистами в Праяградже в штате Уттар-Прадеш. После инцидента трое мужчин, выдававших себя за журналистов, были арестованы.

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