В Индии погибли по меньшей мере 10 человек в результате обрушения крыши холодильного склада

Трагедия произошла в индийском штате Уттар-Прадеш.
В индийском штате Уттар-Прадеш погибли 10 человек в результате обрушения крыши холодильного склада, 11 получили ранения.
Об этом пишет Xinhua.
Инцидент произошел в четверг в районе Чандауса округа Самбхал.
"С места происшествия спасены 11 человек, из них пятеро находятся на лечении, шестеро выписаны", — говорится в сообщении полиции.
Там также отметили, что три человека считают пропавшими без вести, спасательная операция все еще продолжается.
Напомним, к 2030 году спрос на пресную воду превысит предложение на 40% – эксперты предупредили о большой угрозе.
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