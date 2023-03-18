В Индии погибли по меньшей мере 10 человек в результате обрушения крыши холодильного склада

В индийском штате Уттар-Прадеш погибли 10 человек в результате обрушения крыши холодильного склада, 11 получили ранения.

Об этом пишет Xinhua.

Инцидент произошел в четверг в районе Чандауса округа Самбхал.

"С места происшествия спасены 11 человек, из них пятеро находятся на лечении, шестеро выписаны", — говорится в сообщении полиции.

Там также отметили, что три человека считают пропавшими без вести, спасательная операция все еще продолжается.

Напомним, к 2030 году спрос на пресную воду превысит предложение на 40% – эксперты предупредили о большой угрозе.

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