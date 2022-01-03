В Индии "продавали" мусульманок на аукционе: среди "лотов" — нобелевская лауреатка и известная актриса

В Индии "продавали" мусульманок на аукционе: среди "лотов" — нобелевская лауреатка и известная актриса

На фейковом сайте была опубликована сотня фотографий якобы продаваемых мусульманских женщин.

Правительство Индии начало расследование по поводу появления в Сети фальшивого онлайн-аукциона, на котором нелегально использовали фотографии мусульманских женщин.

Об этом сообщает CNN.

Сайт Bulli Bai был создан на принадлежащей Microsoft американской платформе GitHub. Его название состоит из двух слов, которые используются в разных частях Индии: первое является вульгарным словом, что означает "пенис", а второе переводится как "служанка".

На нем были размещены фотографии сотни мусульманских женщин, которые вроде бы продаются. Среди жертв этого унизительного аукциона оказались нобелевская лауреатка из Пакистана Малала Юсуфзай и индийская актриса Шабана Азми.

Появление такого сайта вызвало возмущение у оппозиционных политиков, призвавших правящую партию принять меры против преследования мусульманских женщин в Интернете.

"Похоже, сайт был создан с целью унизить и оскорбить мусульманских женщин", — написала журналистка Исмат Ара в жалобе в полицию Дели после того, как тоже нашла свое фото среди участниц онлайн-аукциона.

Это очень приятно, что как муслим женщина должна быть введена в новом году с этим несчастным жаром и умиротворением. Of course it goes without saying that I am not the only being targeted in this new version of #sullideals. Screenshot sent по-настоящему этот варенье.



Happy new year. pic.twitter.com/pHuzuRrNXR — Ismat Ara (@IsmatAraa) January 1, 2022

После того, как дело получило огласку, сайт был удален с платформы GitHub. "Мы приостановили действие аккаунта пользователя после того, как было сообщено об активности, полностью противоречащей нашей политике", — сообщил представитель GitHub.

Напомним, в индийском штате Одиша 17-летний парень спустя месяц после свадьбы продал свою жену. На вырученные деньги купил смартфон и пообедал.

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