В Индии произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки: 9 рабочих погибли (видео)

Взрыв на заводе компании Solar Industries India произошел в цехе, где производились взрывные устройства для угольных шахт.

В воскресенье, 17 декабря, по меньшей мере девять рабочих погибли в результате взрыва на заводе по производству беспилотников и взрывчатки в городе Нагпур (штат Махараштра) в западной Индии. Еще трое получили серьезные ранения.

Об этом сообщает местное издание The Saisat Daily.

Взрыв на заводе компании Solar Industries India произошел в цехе, где производились взрывные устройства для угольных шахт. Как пояснил представитель компании, это произошло во время работ по герметизации продукции.

По данным издания, на предприятии в момент взрыва находились 12 человек. Девять из них погибли, еще трое получили серьезные ранения.

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Заместитель главного министра штата Махараштра Девендра Фаднавис в своей публикации на X назвал инцидент несчастным случаем и выразил соболезнования из-за гибели девяти человек.

"Очень досадно, что девять человек, в том числе шесть женщин, погибли в результате взрыва на Solar Industries в Нагпуре", — написал он в соцсети.

Компания производит беспилотники и взрывчатку для сил обороны страны, добавил он.

Правительство штата выделит семьям погибших в аварии компенсацию, эквивалентную 6 тысячам долларов США.

Полиция начала расследование инцидента.

Напомним, ранее в штате Андхра-Прадеш в Индии произошло столкновение двух пассажирских поездов, следовавших во встречных направлениях. Около 10 человек погибли, еще 25 получили травмы.

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