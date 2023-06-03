В Индии произошла железнодорожная катастрофа: погибли более 200 человек

Приблизительно десяток вагонов грузового поезда сошли с рельсов и перекинулись на встречный путь.

В пятницу, 2 июня, в Индии произошла железнодорожная авария с грузовым и пассажирским поездами. В результате столкновения погибли по меньшей мере 200 человек. Еще более 800 граждан получили травмы.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Авария произошла примерно в 200 километрах от города Калькутта. Причина инцидента пока устанавливается.

Известно, что примерно десяток вагонов грузового поезда сошли с рельсов и перекинулись на встречный путь, где в тот момент проезжал пассажирский поезд. В результате столкновения у него сошли с рельсов три вагона.

На месте работают чрезвычайники. Они ликвидируют последствия аварии и помогают выбраться из поезда всем выжившим. Спасатели говорят, что вероятнее всего число погибших возрастет.

Ранее мы сообщали о столкновении поездов в Греции, в результате которого погибли по меньшей мере 57 человек. Большинство из них – студенты, ехавшие с карнавала.