В Индии раскрыли загадку смертельного недуга, унесшего жизни более 100 человек

Болезнь была вызвана двумя различными возбудителями.

Органы здравоохранения Индии опредилили, что болезнь, от которой страдают тысячи людей в северном штате Уттар-Прадеш и которая стала причиной смерти более сотни людей, вызвана двумя различными возбудителями — насекомыми, которые заражают людей бактериями Scrub Typhus и вирусной инфекцией денге.

Об этом сообщает издание Times of India.

Scrub Typhus — это бактериальная лихорадка, которая передается через укусы красных жуков или личинок клещей. Симптомы включают жар, головную боль и ломоту в теле, позже — сыпь и воспаление нервной системы, что может вызвать проблемы с мозговой активностью и даже кому.

Денге — это вирусная инфекция, которая распространяется через укусы инфицированных комаров. Пациенты часто страдают от лихорадки, болей в мышцах и суставах. В тяжелых случаях количество тромбоцитов в крови пациента значительно падает, что приводит к внутреннему кровотечению и возможной смерти.

Вместе эти инфекции за несколько недель убили более 100 человек и заразили тысячи людей в Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии. По меньшей мере, 40 жертв были детьми.

Власти штата впервые сообщили о случаях загадочной лихорадки 18 августа. По состоянию на вторник, 7 сентября, горячей точкой заболевания остается район Фирозабад, где 51 человек умер. Болезнь распространилась как минимум на пять других районов штата, включая Агры, где расположен знаменитый Тадж-Махал, который ежегодно привлекает сотни тысяч посетителей.

Напомним, в Индии начал распространяться смертоносный вирус Нипах (Nipah или NiV), который, как предупреждает ВОЗ, может вызвать новую пандемию.

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