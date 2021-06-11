В Индии растет число больных "черной плесенью", умерли уже более две тысячи индийцев

По данным специалистов, "черную плесень" чаще диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку.

В Индии число больных мукормикозом ( "черной плесенью") выросло до 31 216 случаев. Количество летальных случаев от грибкового заболевания — 2109 человек.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники.

Так, 26 мая в Индии было зарегистрировано 11 717 случаев заболевания мукормикоза. Как сообщили собеседники телеканала, увеличение количества больных в том числе связано с острой нехваткой противогрибкового препарата.

Больше всего больных в штате Махараштра (7057 случаев заражения и 609 умерших) и в штате Гуджарат (5418 заболеваний и 323 летальных случая).

По данным специалистов, "черную плесень" чаще диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку.

Заболевание также поражает диабетиков, которые получают длительное время большие дозы стероидов.

Также в Индии на фоне роста количества случаев поражения пациентов черной плесенью, стала фиксироваться другая грибковая болезнь — белая плесень. Четыре случая заболевания выявлены в больнице Медицинского колледжа города Патна.

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