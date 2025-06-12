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Дата публикации
Категория
Мир
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В Индии разбился Boeing с 242 людьми на борту: все детали авиакатастрофы

Самолет Boeing 787 потерпел авиатрость через несколько минут после вылета из аэропорта и упал на общежитие медицинского колледжа.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Авиакатастрофа в Индии.

Авиакатастрофа в Индии. / © Associated Press

Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в лондонский Гатвик, разбился в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии. На борту находились 242 человека. Некоторых уцелевших пассажиров госпитализировали в ближайшие больницы. Погибли не менее 110 человек

Подробнее об авиакатастрофе - читайте в материале ТСН.ua.

Что известно

Самолет Boeing 787 компании Air Indi рейсом AI171 следовал из Ахмедабада в аэропорт Гатвика в Лондоне. На борту находились 242 человека.

Авиакатастрофа произошла спустя три минуты после взлета. Сигнал самолета исчез "менее чем через минуту" после вылета из аэропорта, утверждает Flightradar

Самолет разбился уже по периметру аэропорта в жилом районе Мегани Нагар. Boeing упал на крышу общежития медицинского колледжа. Следовательно, кроме пассажиров, погибнуть могли и студенты учебного заведения.

Что могло произойти

Boeing 787 Dreamliner имеет безупречный послужной список безопасности, говорят эксперты. Это первая смертельная авария при участии этого судна.

Отмечается, что связь с AI171 была потеряна только через несколько секунд после взлета, когда она находилась на высоте всего 190 метров. Из видео в Сети видно, что Boeing не набрал высоты, летел ровно, а потом начал снижаться – почти так, словно заходил на посадку.

В четверг, 12 июня, самолет авиакомпании Air India разбился в аэропорту города Ахмедабад. / © Associated Press

В четверг, 12 июня, самолет авиакомпании Air India разбился в аэропорту города Ахмедабад. / © Associated Press

Следователи будут изучать видео и два черных ящика из кабины пилотов, чтобы выяснить причину авиатрощи.

"Возможно, произошел отказ двигателя. Но самолет разработан для полета с одним двигателем, даже во время взлета. Поэтому что-то еще тоже должно было пойти не так. Оба двигателя могли бы выйти из строя, если бы во время взлета самолета туда попала стая птиц. Такое случалось и в других авиакатастрофах", - подчеркивает он.

Комментарий Boeing

Это первый серьезный инцидент с участием Boeing 787 Dreamliner с момента ввода самолета в эксплуатацию в 2011 году. По данным Boeing, в эксплуатации находится более 1175 самолетов Dreamliner, совершающих 2100 рейсов в день.

"Мы знаем о начальных сообщениях и работаем над сбором дополнительной информации", - подчеркнули в компании.

Реакция на авиакатастрофу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил , что авиакатастрофа "ошеломила и огорчила" страну.

"Это так больно, что невозможно выразить словами. В этот печальный час мои мысли со всеми пострадавшими", - подчеркнул он.

Министр гражданской авиации Рам Мохан Найду заявил, что все службы находятся в состоянии высокой готовности, а он лично следит за ситуацией. Между тем, спасательные команды прилагаются все усилия для обеспечения немедленного оказания медицинской помощи.

Глава МИД Великобритании Дэвид Ламми заявил, что "глубоко расстроен" известием о крушении самолета Air India, на борту которого находились 53 британца. По его словам, Лондон "сотрудничает с местными властями Индии, чтобы срочно установить факты и оказать поддержку".

Британский премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что кадры крушения самолета, следовавшего в Лондон, "являются ужасными".

"Я постоянно получаю информацию о развитии ситуации, и мои мнения с пассажирами и их семьями в это глубоко тревожное время", - добавил он.

ФОТО

Самолет упал на жилой квартал, расположенный рядом с аэропортом Сардара Валлабхая. / © Associated Press

Самолет упал на жилой квартал, расположенный рядом с аэропортом Сардара Валлабхая. / © Associated Press

Это первый серьезный инцидент с участием Boeing 787 Dreamliner. / © Associated Press

Это первый серьезный инцидент с участием Boeing 787 Dreamliner. / © Associated Press

На борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. / © Associated Press

На борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. / © Associated Press

Самолет разбился уже по периметру аэропорта в жилом районе Мегани Нагар. / © Associated Press

Самолет разбился уже по периметру аэропорта в жилом районе Мегани Нагар. / © Associated Press

Самолет Boeing 787 следовал из Ахмедабада в аэропорт Гатвика в Лондоне. / © Associated Press

Самолет Boeing 787 следовал из Ахмедабада в аэропорт Гатвика в Лондоне. / © Associated Press

Напомним, 12 июня самолет авиакомпании Air India разбился в городе Ахмедабад на западе Индии. Boeing 787-8 Dreamliner потерпел авиатрость во время взлета из международного аэропорта Сардар Валлабхая. После аварии к небу поднялся густой столб дыма. На борту находились 242 пассажира.

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