В Индии разбился Boeing с 242 людьми на борту: все детали авиакатастрофы (обновлено)

Авиакатастрофа в Индии. / © Associated Press

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Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в лондонский Гатвик, разбился в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии. На борту находились 242 человека. Некоторых уцелевших пассажиров госпитализировали в ближайшие больницы.

Детальнее об авиакатастрофе - читайте в материале ТСН.ua.

Что известно

Самолет Boeing 787 компании Air Indi рейсом AI171 следовал из Ахмедабада в аэропорт Гатвика в Лондоне. На борту находились 242 человека. Это 230 пассажиров: 169 – индийцы, 53 – британцы, семеро – португальцы и один – канадец, а также 12 членов экипажа: два пилота и десять бортпроводников.

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По информации украинского МИД, "нахождение украинцев на борту Air India не подтверждается".

Авиакатастрофа произошла спустя три минуты после взлета. Сигнал самолета исчез "менее чем через минуту" после вылета из аэропорта, утверждает Flightradar

Самолет разбился уже по периметру аэропорта в жилом районе Мегани Нагар. Boeing упал на крышу общежития медицинского колледжа. Следовательно, кроме пассажиров, погибнуть могли и студенты учебного заведения.

Что могло произойти

Boeing 787 Dreamliner обладает безупречным послужным списком безопасности, говорят эксперты. Это первая смертельная авария с участием этого судна. Оба пилота также были опытными, имея вместе более девяти тысяч часов налета, пишет эксперт Sky News Томас Мур.

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Отмечается, что связь с AI171 была потеряна только через несколько секунд после взлета, когда она находилась на высоте всего 190 метров. Из видео в Сети видно, что Boeing не набрал высоты, летел ровно, а потом начал снижаться – почти так, словно заходил на посадку.

В четверг, 12 июня, самолет авиакомпании Air India разбился в аэропорту города Ахмедабад. / © Associated Press

Следователи будут изучать видео и два черных ящика из кабины пилотов, чтобы выяснить причину авиатрощи.

"Возможно, произошел отказ двигателя. Но самолет разработан для полета с одним двигателем, даже во время взлета. Поэтому что-то еще тоже должно было пойти не так. Оба двигателя могли бы выйти из строя, если бы во время взлета самолета туда попала стая птиц. Такое случалось и в других авиакатастрофах", - подчеркивает он.

Комментарий Boeing

Это первый серьезный инцидент с участием Boeing 787 Dreamliner с момента ввода самолета в эксплуатацию 2011-го. По данным Boeing, в эксплуатации находится более 1175 самолетов Dreamliner, совершающих 2100 рейсов ежедневно.

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"Мы знаем о начальных сообщениях и работаем над сбором дополнительной информации", - подчеркнули в компании.

Дата публикации 12:11, 12.06.25 Количество просмотров 71 В Индии произошла авиакатастрофа

Реакция на авиакатастрофу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил , что авиакатастрофа "ошеломила и огорчила" страну.

"Это так больно, что невозможно выразить словами. В этот печальный час мои мысли со всеми пострадавшими", - подчеркнул он.

Министр гражданской авиации Рам Мохан Найду заявил, что все службы находятся в состоянии высокой готовности, а он лично следит за ситуацией. Тем временем спасательные команды прилагаются все усилия для обеспечения немедленного оказания медицинской помощи.

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Глава МИД Великобритании Дэвид Ламми заявил, что "глубоко расстроен" известием о крушении самолета Air India, на борту которого находились 53 британца. По его словам, Лондон "сотрудничает с местными властями Индии, чтобы срочно установить факты и оказать поддержку".

Британский премьер-министр Кир Стармер подчеркнул , что кадры крушения самолета, следовавшего в Лондон, "являются ужасными".

"Я постоянно получаю информацию о развитии ситуации, и мои мнения с пассажирами и их семьями в это глубоко тревожное время", - добавил он.

Реакция Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский назвал новость о крушении пассажирского самолета "ужасной", а также выразил соболезнования премьеру Нарендри Моде и народу Индии.

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"Наши мысли со всеми родственниками и близкими жертв в Индии, Великобритании, Португалии и Канаде. Мы разделяем ваш шок и горе в этот трагический день. Мы все молимся за то, чтобы было спасено как можно больше жизней, и желаем скорейшего выздоровления раненым", - написал украинский.

ФОТО

Самолет упал на жилой квартал, расположенный рядом с аэропортом Сардара Валлабхая. / © Associated Press

Это первый серьезный инцидент с участием Boeing 787 Dreamliner. / © Associated Press

На борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. / © Associated Press

Самолет разбился уже по периметру аэропорта в жилом районе Мегани Нагар. / © Associated Press

Самолет Boeing 787 следовал из Ахмедабада в аэропорт Гатвика в Лондоне. / © Associated Press

Напомним, 12 июня самолет авиакомпании Air India разбился в городе Ахмедабад на западе Индии. Boeing 787-8 Dreamliner потерпел авиатрость во время взлета из международного аэропорта Сардар Валлабхая. После аварии к небу поднялся густой столб дыма. На борту находились 242 пассажира.

Дата публикации 14:10, 12.06.25 Количество просмотров 25 В Индии разбился самолет с сотнями пассажиров! Шансы выжить – минимальны!