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В Индии разбился пассажирский самолет: на борту было около 250 пассажиров
Пока официальной информации от власти о причине авиатрощи и жертв нет.
В четверг, 12 июня, самолет авиакомпании Air India разбился в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии. На борту находились 242 пассажира.
Об этом сообщает India TV.
По предварительным данным, пассажирский самолет разбился в жилом районе. Boeing 787-8 Dreamliner потерпел авиатрость во время взлета из международного аэропорта Сардар Валлабхая. После аварии к небу поднялся густой столб дыма.
По информации издания, рейс Air India выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон.
На инцидент с самолетом отреагировала компания Air India в соцсети X: "На данный момент мы выясняем подробности". Никаких деталей не сообщается.
Пока официальных данных о жертвах и пострадавших, о причинах авиакатастрофы нет. В настоящее время спасатели и пожарная бригада работают на месте трагедии. В частности, на видео, появившиеся в Сети, видно, как спасатели доставляли людей в больницу.
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