В Индии разбился пассажирский самолет: на борту было около 250 пассажиров

Авиакатастрофа. / © Associated Press

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В четверг, 12 июня, самолет авиакомпании Air India разбился в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии. На борту находились 242 пассажира.

Об этом сообщает India TV.

По предварительным данным, пассажирский самолет разбился в жилом районе. Boeing 787-8 Dreamliner потерпел авиатрость во время взлета из международного аэропорта Сардар Валлабхая. После аварии к небу поднялся густой столб дыма.

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По информации издания, рейс Air India выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон.

На инцидент с самолетом отреагировала компания Air India в соцсети X: "На данный момент мы выясняем подробности". Никаких деталей не сообщается.

Пока официальных данных о жертвах и пострадавших, о причинах авиакатастрофы нет. В настоящее время спасатели и пожарная бригада работают на месте трагедии. В частности, на видео, появившиеся в Сети, видно, как спасатели доставляли людей в больницу.

Дата публикации 12:11, 12.06.25 Количество просмотров 45 В Индии произошла авиакатастрофа

Как сообщалось, В штате Мегхалая, Индия, полиция арестовала 25-летнюю женщину с подозрением в организации убийства своего мужа во время свадебного путешествия. Сначала ее считали похищенной.

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