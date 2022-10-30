В Индии самолет вспыхнул за несколько секунд до взлета: жуткое видео

В Индии произошел инцидент с участием самолета. К счастью, никто не пострадал.

В Индии двигатель самолета индийского лоукостера IndiGo вспыхнул во время взлета из аэропорта Дели.

Об этом сообщает NDTV.

По словам одного из пассажиров, лайнер набрал скорость на взлетно-посадочной полосе, а искры стали сыпаться прямо перед взлетом, но пилот успел остановиться.

"Самолет мог оторваться от земли секунд за 5-7, и здесь я заметил искры... дальше все вспыхнуло", — сказал он.

"Во время взлета двигатель остановился. Взлет прекратили, и лайнер вернулся в ангар. Все пассажиры пересели в другой самолет", — заявили в авиакомпании.

Напомним, в Калифорнии во время полета у легкомоторного воздушного судна отказал двигатель, и он начал терять высоту. Понимая, что до ближайшего аэропорта не дотянуть, пилот совершил аварийную посадку на оживленную магистраль.

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