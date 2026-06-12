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В Индии сделали заявление о российской нефти и вспомнили США
Индия покупала нефть у России с 2022 года, поскольку она была дешевой и доступной.
В МИД Индии заявили, что с 2022 года активно закупали российскую нефть по просьбе США, поскольку Вашингтон стремился стабилизировать мировой нефтяной рынок и сдержать рост цен.
Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, пишет Bloomberg.
По его словам, тогда американская сторона прямо просила Нью-Дели покупать нефть из России во избежание резкого удорожания энергоносителей.
Он отметил, что Индия традиционно принимает решение о закупке энергоресурсов, исходя из двух ключевых критериев — цены и доступности поставок.
Индийский министр также высказался по поводу американской санкционной политики против российской нефти.
По его мнению, подход Вашингтона к санкциям не всегда был последовательным, а дискуссии вокруг закупок российского сырья часто сопровождались двойными стандартами.
Напомним, после вторжения России в Украину США и их союзники ввели масштабные ограничения по российскому энергетическому сектору, а также установили предельную цену на экспорт российской нефти.
На этом фоне Индия стала одним из самых крупных покупателей российского сырья.