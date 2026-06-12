В Индии сделали заявление о российской нефти и вспомнили США

Индия покупала нефть в России / © Associated Press

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В МИД Индии заявили, что с 2022 года активно закупали российскую нефть по просьбе США, поскольку Вашингтон стремился стабилизировать мировой нефтяной рынок и сдержать рост цен.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, пишет Bloomberg.

По его словам, тогда американская сторона прямо просила Нью-Дели покупать нефть из России во избежание резкого удорожания энергоносителей.

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Он отметил, что Индия традиционно принимает решение о закупке энергоресурсов, исходя из двух ключевых критериев — цены и доступности поставок.

Индийский министр также высказался по поводу американской санкционной политики против российской нефти.

По его мнению, подход Вашингтона к санкциям не всегда был последовательным, а дискуссии вокруг закупок российского сырья часто сопровождались двойными стандартами.

Напомним, после вторжения России в Украину США и их союзники ввели масштабные ограничения по российскому энергетическому сектору, а также установили предельную цену на экспорт российской нефти.

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На этом фоне Индия стала одним из самых крупных покупателей российского сырья.

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