В Индии слон устроил погром во время церемонии, есть жертва

Слон

В штате Керала, Индия, разъяренный слон устроил погром на территории индуистского храма Махавишну.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Слона привезли в храм для участия в церемонии благословения. Вдруг он стал агрессивным, сорвался с цепи и напал на припаркованный рядом автомобиль. Слон пробил машину хоботом, перевернул ее на бок и до смерти затоптал водителя.

Животное крушило все вокруг в течение двух часов. Слона утихомирили с помощью дротика с транквилизатором и привязали к кокосовой пальме.

