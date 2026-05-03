Мир
237
1 мин

В Индии слон устроил погром во время церемонии, есть жертва

Животное потеряло контроль и в течение двух часов разрушало автомобили и все вокруг.

Вера Хмельницкая
Слон

Слон / © Associated Press

В штате Керала, Индия, разъяренный слон устроил погром на территории индуистского храма Махавишну.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Слона привезли в храм для участия в церемонии благословения. Вдруг он стал агрессивным, сорвался с цепи и напал на припаркованный рядом автомобиль. Слон пробил машину хоботом, перевернул ее на бок и до смерти затоптал водителя.

Животное крушило все вокруг в течение двух часов. Слона утихомирили с помощью дротика с транквилизатором и привязали к кокосовой пальме.

Напомним, слон насмерть раздавил смотрителя зоопарка после того, как тот ткнул в него палкой.

