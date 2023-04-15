В Индии снова обрушился пешеходный мост с людьми – погиб ребенок, много раненых (фото, видео)

В индийском городе Удхампур (регион Кашмир) в пятницу, 14 апреля, в реку обрушился пешеходный металлический мост, на котором находились более 100 человек. Трагедия произошла во время празднования весеннего сезона сбора урожая – погибла 10-летняя девочка, более 70 человек получили травмы.

Об этом сообщает Mirror.



В администрации города рассказали, что мост рассчитан на одновременное пребывание на нем не более 30 человек.

Девочка умерла после того, как ее доставили в больницу, по меньшей мере семь человек находятся в критическом состоянии.

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Подтверждение Dr Vinod, SSP Udhampur, incident подвергся Beni Sangam в Байн village of district — Makalukhabar English (@MakalukhabarEn) April 15, 2023

60 Injured As Footbridge Collapses During Baisakhi Celebration In Jammu https://t.co/xwXDQ5MIWP pic.twitter.com/mFtBacT6zB — NDTV (@ndtv) April 14, 2023

Footbridge Collapses In Jammu And Kashmir's Udhampur, 40 Injured pic.twitter.com/nFNbjL9j7j — Snake Eyes ☠️ (@SnakeEyesOS) April 14, 2023

Напомним, в октябре 2022 года в индийском городе Морби обрушился пешеходный мост – на момент инцидента там находилось ориентировочно 500 человек. 30 человек погибли на месте трагедии.

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