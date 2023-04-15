Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Индии снова обрушился пешеходный мост с людьми – погиб ребенок, много раненых (фото, видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
613
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Индии снова обрушился пешеходный мост с людьми – погиб ребенок, много раненых (фото, видео)

Фото/Twitter: Фото: Glacier Times

Переполненный людьми пешеходный мост упал в скалистую реку.

В индийском городе Удхампур (регион Кашмир) в пятницу, 14 апреля, в реку обрушился пешеходный металлический мост, на котором находились более 100 человек. Трагедия произошла во время празднования весеннего сезона сбора урожая – погибла 10-летняя девочка, более 70 человек получили травмы.

Об этом сообщает Mirror.

В администрации города рассказали, что мост рассчитан на одновременное пребывание на нем не более 30 человек.

Девочка умерла после того, как ее доставили в больницу, по меньшей мере семь человек находятся в критическом состоянии.

Напомним, в октябре 2022 года в индийском городе Морби обрушился пешеходный мост – на момент инцидента там находилось ориентировочно 500 человек. 30 человек погибли на месте трагедии.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
613
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация