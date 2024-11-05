В Индии разбился модернизированный российский истребитель: вторая авария через два месяца

С 1989 года Индия потеряла уже 25 самолетов МиГ-29 в результате авиакатастроф.

В Индии в ходе тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29UPG российского производства. Авария произошла вблизи города Агра в центральной части страны в 16:30 по местному времени.

По предварительным данным Вооруженных сил Индии, причиной инцидента стала техническая неисправность самолета.

"Самолет МиГ-29 Вооруженных сил Индии разбился вблизи Агры во время учебного полета из-за технической неисправности", – говорится в сообщении.

Пилот, командир эскадрильи, совершил маневр во избежание жертв и разрушений, после чего успешно катапультировался. Вооруженные силы Индии начали расследование по выяснению обстоятельств аварии.

Это уже вторая авария с истребителями МиГ-29 в Индии за последние два месяца. Предыдущий инцидент произошел 2 сентября, когда другой МиГ-29 разбился во время ночного полета вблизи города Бармер в штате Раджастхан. Тогда пилот успешно катапультировался, а причиной аварии назвали критическую техническую неисправность.

Аналитики Defense Express отмечают, что Индия потеряла 25 истребителей Миг-29 с 1989 года.

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