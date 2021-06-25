В Индии тысячи людей прививали поддельной вакциной: что на самом деле ввели людям

В Индии тысячи людей прививали поддельной вакциной: что на самом деле ввели людям

Люди думали, что их вакцинируют Covishield.

В индийских городах Мумбаи и Колкате многих "иммунизировали" от коронавируса поддельной вакциной. Сейчас местная полиция занимается этим мошенничеством.

Об этом сообщает The New Indian Express.

Полиция Мумбаи сообщила, что около двух тысячам человек, которые думали, что им делают прививки, на самом деле ввели антибиотик. Также оказалось, что еще пол тысячи человек сделали фейковую вакцинацию в Колкате.

В результате, в Мумбаи полиция арестовала 10 человек, в том числе, двух врачей. В Колкате полиция арестовала государственного служащего, эксперта по генетике, который, как сообщается, руководил фальшивыми центрами прививок.

Также в ходе расследования было выявлено, что арестованный открыл несколько банковских счетов на имена высших должностных лиц муниципальной корпорации Колката, используя поддельные документы. В его кабинете было выявлено, что на флаконы для инъекций были наклеены поддельные этикетки AstraZeneca, которая в Индии получила название Covishield. Кроме фейковых вакцины, из его кабинета также изъяли другие "лекарства".

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"Было обнаружено, что этикетка Covishield наклеена на другую этикетку — амикацин сульфат 500 мг, антибиотик, используемый для лечения бактериальных инфекций мочевыводящих путей, костей, мозга, легких и крови", — сказал Гош.

Специалист пояснил, что если этот антибиотик вводят в небольшом количестве, вероятность любого серьезного негативного влияния невелика. Впрочем, всех пострадавших осмотрят врачи.

Ранее сообщалось, что коронавирус постоянно мутирует, ведь это типичное явление для всех вирусов. На сегодня ученые обнаружили множество различных штаммов вируса SARS-CoV-2. Впрочем, есть пять, которые вызывают наибольшее беспокойство. Как избежать заражения и о каких штаммах говорится, читайте по этой ссылке.

Как стало известно, один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, зафиксировали в Украине.

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