США требуют от Индии не покупать российскую нефть

В четверг, 16 октября, индийские официальные лица заявили, что им ничего «не известно» о разговоре между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди относительно российской нефти. Накануне американский президент заявил, что Моди якобы пообещал не покупать нефть у государства-агрессора.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Индии Рандхира Джайсвала.

В предыдущем заявлении Министерство иностранных дел Индии не указало на какие-либо обязательства по прекращению закупки российской нефти, просто заявив, что приоритетом Индии является «защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации».

По информации издания, ранее индийские переговорщики неофициально говорили США о намерении сократить закупки российской нефти, но не хотели объявлять об этом публично из-за возможной внутренней политической реакции.

В Индии вчерашнее заявление Трампа уже вызвало критику со стороны оппозиции. Представитель партии Конгресс Джайрам Рамеш написал в соцсетях, что Моди якобы «перекладывает ключевые решения на Америку» и добавил, что его влияние «уменьшилось».

Индия до войны в Украине покупала российскую нефть в небольших объемах. С 2023 года Нью-Дели стал крупнейшим покупателем российской нефти из-за низких цен.

В августе Трамп повысил пошлины на индийские товары до 50% в ответ на закупку российской нефти, что обострило торговые отношения между странами.

Вчера Трамп подчеркнул, что покупка российской нефти «позволяет России продолжать эту абсурдную войну, где погибли полтора миллиона человек». Он назвал якобы данное Моди обещание «большим шагом» и добавил, что теперь нужно убедить Китай сделать то же самое.

Напомним, в начале сентября на фоне напряженных отношений между США и Индией после решения Вашингтона ввести 50% пошлину на Нью-Дели лидеры стран Дональд Трамп и Нарендра Моди обменялись взаимными заявлениями.