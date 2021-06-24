В Индии умер первый пациент, который был заражен новым подвидом "индийского" штамма коронавируса

В Индии умер первый пациент, который был заражен новым подвидом "индийского" штамма коронавируса

Умершая не была вакцинированной от коронавируса.

В Индии в штате Мадхья-Прадеш умерла пациентка, которая болела новый штамм коронавируса, известный как "Delta Plus". Всего было зафиксировано пять подтвержденных случаев заболевания "Дельта-Плюс".

Об этом пишет Тhe Indian Express.

Как отмечается, умершая не была вакцинированной от коронавируса, а ее муж наоборот закончил курс иммунизации.

По информации местных властей, четверо других пациентов, которые имели положительный тест на "Дельта-плюс", выздоровели. Они были привиты.

"Их образцы были собраны в мае для секвенирования геномов, а затем, согласно информации, они дали положительные результаты по варианта Delta-Plus. На данный момент в штате выявлено пять случаев варианта Delta-Plus, из них один пациент умер. Государство разрабатывает план выхода из ситуации", — заявил министр штата Вишвас Саранг.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа из-за индийского штамма, известный как "Дельта", рискует потерять достигнутый прогресс в борьбе с пандемией COVID-19. Страны ЕС находятся "на тонком льду" в битве против коронавируса.

Напомним, что "индийский" штамм коронавируса обнаружили в стране в октябре 2020 года. Затем у него обнаружили три подвида. Они отличаются несколькими мутациями в белке и по-разному распространены в странах мира. "Дельта" — штамм продолжает мутировать. Ранее в индийском штате Махараштра обнаружили разновидность "Дельта плюс". Районы, где есть этот вариант, заблокировали.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта" — вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все действующие вакцины эффективны против мутации.

Как отмечают специалисты, "Дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики до тяжелых форм заболевания и имеет повышенную заразностью.

Ранее в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от наиболее агрессивной штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают только обе дозы вакцины.

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