В Индии внезапно обрушился пешеходный мост, на котором гуляло 500 человек: много погибших

Пешеходный мост всего четыре дня назад открыли после реконструкции.

В Индии в городе Морби 30 октября рухнул пешеходный мост: на момент инцидента там находилось ориентировочно 500 человек. 30 человек погибли на месте трагедии.

Об этом пишет ndtv.com.

Обрушение моста произошло в городе Морби в индийском штате Гуджарат. На момент инцидента на мосту находились ориентировочно 500 человек. Известно, что 30 человек погибли на месте трагедии, еще 100 человек до сих пор находятся в воде.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил провести местным властям срочную спасательную операцию. Также родственникам погибших и потерпевшим выплатят компенсации.

Канатный мост Морби – историческое сооружение, построенное много лет назад. После ремонта и реконструкции его снова открыли всего четыре дня назад, 26 октября, по случаю гуджаратского Нового года. Власти утверждают, что мост обрушился, поскольку не выдержал веса стоявших на нем людей. В настоящее время точное количество пострадавших и погибших не установлено.

#Гуджарат | Кабельный мост collapsed в Ригу Махчу, Морби области в настоящее время. Several people fear injured. Further details awaited. pic.twitter.com/Lh1dGdCIOy — TOI Ahmedabad (@TOIAhmedabad) October 30, 2022

Смерть из-за давки в Южной Корее

В столице в столице Южной Кореи Сеуле накануне тоже произошла чрезвычайная ситуация с большим количеством погибших. Там после коронавирусных ограничений люди вышли на улицу и устроили давку. Известно, что не менее 151 человек погибли, среди них — 19 иностранцев.

Также известно, что там среди погибших иностранцев есть выходцы из Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии. По меньшей мере, двое погибших были гражданами России.

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