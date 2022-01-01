В Индии во время религиозного праздника в храме затоптали 12 человек

В Индии во время религиозного праздника в храме затоптали 12 человек

Еще 13 паломников получили травмы.

В Индии в Катре во время религиозного праздника в храме Мата Вайшно Дэви произошла давка. В результате погибли 12 человек и 13 получили ранения.

Об этом сообщает индийское издание ANI.

Событие произошло 1 января в 2:45 утра. Тиснению предшествовал конфликт, который произошел между двумя группами людей. Они начали толкаться, а дальше к толкотне присоединились другие и произошла давка.

В результате 12 человек погибли в давке и еще 13 были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Правительство Индии распорядилось провести расследование.

Напомним, что в индийском штате Гоа открыли статую нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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