В Индии во время религиозного праздника в храме затоптали 12 человек

Еще 13 паломников получили травмы.
В Индии в Катре во время религиозного праздника в храме Мата Вайшно Дэви произошла давка. В результате погибли 12 человек и 13 получили ранения.
Об этом сообщает индийское издание ANI.
Событие произошло 1 января в 2:45 утра. Тиснению предшествовал конфликт, который произошел между двумя группами людей. Они начали толкаться, а дальше к толкотне присоединились другие и произошла давка.
В результате 12 человек погибли в давке и еще 13 были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
Правительство Индии распорядилось провести расследование.
Напомним, что в индийском штате Гоа открыли статую нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
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