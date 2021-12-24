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В Индии во время тренировочного полета разбился истребитель, пилот погиб

В Индии во время тренировочного полета разбился истребитель, пилот погиб

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В Индии во время тренировочного полета разбился истребитель, пилот погиб

indiatoday.intoday.in

Истребитель разбился во время тренировочного полета.

В пятницу, 24 декабря, вблизи северного города Джайсалмер, Индия, разбился истребитель ВВС. В результате авиакатастрофы пилот погиб.

Об этом сообщает India Today со ссылкой на командование Воздушных сил Индии.

Как говорится в заявлении Воздушных сил страны, авиакатастрофа произошла около 20.30 по местному времени. Известно, что трагедия произошла во время тренировочного полета в штате Раджастхан. Самолет разбился в районе национального парка пустыни под полицейским участком Сэма.

Свидетель, живущий в деревне близ Национального парка Пустыни, где трагедия, рассказал, что видел, как самолет вспыхнул. Он утверждал, что самолет загорелся, прежде чем упасть на землю.

В настоящее время идет расследование причины инцидента.

Напомним, у восточного побережья Австралии в воду упал легкомоторный самолет, в результате погибли 4 человека, в том числе 2 детей.

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