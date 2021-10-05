В Индии выплатят компенсацию за каждую отобранную COVID жизни: 674 доллара за смерть

В Индии выплатят компенсацию за каждую отобранную COVID жизни: 674 доллара за смерть

В стране зафиксировано более 400 тыс. летальных исходов.

В Индии выплатят компенсацию за каждую смерть, которая произошла от осложнений коронавириса, — 674 доллара.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Компенсацию постановил Верховный суд страны. Сейчас в Индии зарегистрировано более 400 тыс. смертей от COVID-19. Деньги смогут получить "ближайшие родственники умерших" в течение месяца после подачи обращения. Компенсацию предоставят только в том случае, если официальной причиной смерти в свидетельстве будет числиться именно коронавирус.

Выплаты будут осуществляться из бюджетов штатов. Из-за этого решения возникла дискуссия. Одни штаты в Индии заявили, что выплаты — это значительное давление для них, а деньги должен предоставлять федеральные власти. Другие штаты решили выплачивать вдвое больше. Около 20 семей уже получили компенсации.

Как сообщалось, в Индии 45 000 человек заразились "черной плесенью" — мукормикоз. Более четыре тысячи пациентов умерли от болезни. Пик заболеваемости пришелся на май. В правительстве сообщают, что наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в штате Махараштра — 9348.

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