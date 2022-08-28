В Индии взрывом снесли два небоскреба, которые были возведены незаконно: видео

Власти Индии эвакуировали тысячи людей из их домов, чтобы снести две незаконно построенные многоэтажки.

В воскресенье, 28 августа, два 40-этажных небоскреба, которые были незаконно построены на окраине индийской столицы Нью-Дели, сравняли с землей всего за девять секунд. От более чем 100-метровых башен-близнецов остались облака пыли и десятки тысяч тонн обломков.

Об этом сообщает CNN.

Два здания высотой 103 метра и по 40 этажей каждое были снесены индийскими властями по решению Верховного суда страны, который признал их сооружение незаконным.

Для этого было использовано более 3700 кг взрывчатки. Контролируемый взрыв произошел на краю густонаселенной трассы, соединяющей Нью-Дели с наиболее густонаселенным индийским штатом Уттар-Прадеш. Жителей близлежащих домов эвакуировали, позволив вернуться в свои дома не менее чем через пять часов после завершения операции.

Снос небоскребов продолжался менее десяти секунд.

Destroyed in seconds: Noida's Supertech #TwinTowers become tallest structure to be demolished в Индии



Это окно ₹20 crore to demolish the ₹800 crore worth building. pic.twitter.com/9HdCDix0fl — The Tatva (@thetatvaindia) August 28, 2022

По данным CNN, это самые большие постройки, которые когда-либо были снесены в Индии.

Напомним, ранее интенсивные муссонные дожди на севере Индии вызвали разрушительные наводнения, унесшие жизни около 40 человек.

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