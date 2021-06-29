В Индии зафиксировали более 40 тысяч случаев "черной плесени": что известно

В Индии зафиксировали более 40 тысяч случаев "черной плесени": что известно

Большинство больных имело коронавирус, диабет или принимало стероиды.

В Индии по состоянию на понедельник, 28 июня, зарегистрировано 40 845 случаев мукормикоза, известного как "черная плесень". Количество умерших достигает 3 129.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения и семейного благополучия страны Харша Вардхана сообщает NDTV.

Отмечается, что 34 940 пациентов или 85,5% болели COVID-19, 26 187 или 64,11% имели диабет, а 21 523 или 52,69% принимали стероиды.

По словам Вардхана, 13 083 пациента или 32% больных относились к возрастной группе 18-45 лет, 17 464 зараженным или 42% было 45-60 лет, а 10 082 или 24% больных были старше 60 лет.

Мукоромикоза — это редкое заболевание, признаками которого являются некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль и лихорадку.

Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на набухание и боль в глазах. Он смертельно опасен для больных диабетом, ВИЧ/СПИДом и раком.

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