В Индии зафиксировали новый антирекорд летальных случаев от коронавируса: за сутки более 6 тысяч смертей

С начала пандемии в Индии жертвами COVID-19 уже стали 359 700 человек.

В Индии за минувшие сутки от коронавируса умерли более 6,1 тыс. человек. Это новый рекорд смертности в стране за 24 часа.

Об этом сообщает правительство Индии.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 мая и составил 4,5 тыс.

Общее количество инфицированных в стране уже достигло 29,18 млн. За сутки зафиксировано более 94 тысяч новых случаев заражения. За последние 24 часа от COVID-19 выздоровели около 151,4 тыс. человек, общее количество излечившихся превысило 27,6 млн.

Напомним, вторая волна коронавируса в Индии вспыхнула в начале марта, ее называли самой страшной в мире. Более 350 000 новых случаев за сутки и не каждый день — новый рекорд.

В ВОЗ считают, что вспышку коронавируса в Индии спровоцировало распространение более заразных штаммов COVID-19 и низкий уровень вакцинации в стране, а самую главную роль сыграл "идеальный шторм" массовых собраний.

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