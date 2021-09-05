В Индии зафиксировали вспышку нового опасного вируса Нипах: умер 12-летний мальчик

Еще у двоих людей обнаружили симптомы вирусной инфекции.

В индийском штате Керала 12-летний мальчик умер из-за вспышки опасного вируса Нипах (Nipah или NiV).

Об этом сообщает NDTV.

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Мальчика госпитализировали в среду, 2 сентября. Его тестовые образцы были направлены в Национальный институт вирусологии. Позже было подтверждено, что ребенок заразился вирусом Нипах.

Семнадцать человек, с которыми он ранее контактировал, находятся на изоляции. У двоих обнаружили симптомы вирусной инфекции. Этот вирус в последний раз был зарегистрированный в штате Керала в 2019 году.

В январе 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что не исключает вероятность возникновения пандемии вируса Нипах.

В 2018 году сообщалось, что в Индии скончались по меньшей мере 10 человек в результате вспышки вируса Нипах. Вирус смертельный в 70% случаев, и против него нет вакцины. Он может передаваться от животных к людям. Разносчиками заболевания считаются крыланы - большие летучие мыши.

Симптомы болезни - жар, головная боль, сонливость, проблемы с дыхательными путями, дезориентация. Через сутки или двое больной впадает в кому.

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