В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса, от которого нет лекарства

В Индии произошла новая вспышка смертельно опасного вируса / © Associated Press

Индия срочно принимает меры по сдерживанию вируса «Нипа» после того, как было зафиксировано пять случаев заражения, а почти 100 человек отправили на карантин. Специалисты опасаются риска дальнейшего распространения.

Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India.

Ранее на этой неделе было подтверждено два случая заражения среди персонала, а на днях подтвердили еще три новых случая инфицирования.

Среди новых подтвержденных случаев врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения. После обнаружения первого случая около 100 человек получили предписание находиться на домашнем карантине.

Эксперты убеждены, что люди заразились вирусом от животных, вероятно летучих мышей. Экс-президент Индийской медицинской ассоциации Раджив Джаядеван отметил, что заражения людей вирусом «Нипа» случаются редко и связаны со случайным контактом между людьми и летучими мышами, в частности, речь идет о потреблении инфицированных фруктов.

Симптомы и признаки болезни

Вирус «Нипах» — это зоонозная инфекция, которая передается от животных к людям. Природными носителями являются плодовые летучие мыши (крыланы), распространенные в Индии. Заражение может происходить из-за контакта с летучими мышами, свиньями, употребления загрязненных фруктов или сока финиковой пальмы, а также от человека к человеку.

Вирус не сразу проявляет свои симптомы, а скрывается под видом обычных вирусных заболеваний.

У пациентов обычно внезапно развивается гриппоподобное состояние, сопровождающееся повышенной температурой, головной болью, болью в мышцах и сильной усталостью. В редких случаях также появляются кашель, одышка или пневмония.

Самым серьезным осложнением от вируса является воспаление головного мозга, то есть энцефалит. Неврологические симптомы, в частности спутанность сознания, его нарушения, судороги или кома, обычно возникают через несколько дней или недель после начала болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала вирус Нипах как «приоритетный патоген». Это означает, что вирус имеет потенциал к глобальной эпидемии, и ученые должны срочно сосредоточиться на разработке средств диагностики и вакцин.

