В Индии заключенные сбежали с помощью соли и перца

Заключенные напали на охранников, когда их выпустили из камер поужинать.
В Индии семь заключенных совершили массовый побег из тюрьмы с помощью соли и перца.
Об этом сообщает Hindustan Times.
Инцидент произошел в одной из тюрем штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны. Когда заключенных выпустили из камер на ужин, они напали на охранников и забросали их лица смесью черного перца, чили и соли.
В результате семь злоумышленников смогли вырваться на свободу. Как сообщили в администрации тюрьмы, их сейчас ищут. Все районы округа Восточный Сианг, где произошло ЧП, окружены полицией.
Во время нападения один из сотрудников тюрьмы получил удар по голове замком тюремных решеток и находится в тяжелом состоянии в больнице. Всего пострадали пять надзирателей.
Напомним, в островном государстве Гаити более 400 заключенных сбежали из тюрьмы Круа-де-Буке в столице Порт-о-Пренс.