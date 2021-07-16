В Индии заключенные сбежали с помощью соли и перца

В Индии заключенные сбежали с помощью соли и перца

Заключенные напали на охранников, когда их выпустили из камер поужинать.

В Индии семь заключенных совершили массовый побег из тюрьмы с помощью соли и перца.

Об этом сообщает Hindustan Times.

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Инцидент произошел в одной из тюрем штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны. Когда заключенных выпустили из камер на ужин, они напали на охранников и забросали их лица смесью черного перца, чили и соли.

В результате семь злоумышленников смогли вырваться на свободу. Как сообщили в администрации тюрьмы, их сейчас ищут. Все районы округа Восточный Сианг, где произошло ЧП, окружены полицией.

Во время нападения один из сотрудников тюрьмы получил удар по голове замком тюремных решеток и находится в тяжелом состоянии в больнице. Всего пострадали пять надзирателей.

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Напомним, в островном государстве Гаити более 400 заключенных сбежали из тюрьмы Круа-де-Буке в столице Порт-о-Пренс.

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