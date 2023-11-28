В Индии застряли более 40 человек, которые строили горный тоннель: когда им удастся выйти

Работники застряли там еще с 12 ноября.

Индийские рабочие, застрявшие в строящемся тоннеле уже в течение 15 дней, выйдут из него к Рождеству.

Об этом рассказал эксперт по строительству тоннелей, помогающий спасателям, пишет Independent.

Отмечается, что 41 рабочему, возможно, придется оставаться в ловушке внутри тоннеля в неблагоприятных условиях потенциально на месяц дольше, чем ожидалось.

Между тем Индия заявила, что работает над поиском более быстрого решения для эвакуации застрявших там от 12 ноября строителей, тогда как индийская армия сейчас присоединилась к спасательным мерам.

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Команды спасателей неоднократно сталкивались с проблемами во время бурения, от новых оползней до поломки оборудования, и теперь признают, что операция может занять гораздо больше времени.

Рабочие, являющиеся трудовыми мигрантами из разных частей Индии, получают кислород, еду и воду через трубу.

Врачи и официальные лица поддерживали с ними регулярный контакт и постоянно оценивали их здоровье и самочувствие.

Ранее мы сообщали, что восточное командование ВВС Индии подняло в воздух два истребителя Rafale для обнаружения замеченного в небе над Импхалом – столицей восточного штата Мани.

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