В Индии ждут приезда "его достопочтенности" Путина, несмотря на давление со стороны США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Индия подтвердила, что в ближайшее время ожидается визит в эту страну президента России Владимира Путина. Это заявление прозвучало вскоре после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы на индийский импорт в ответ на закупку российской нефти.

Об этом сообщили пропагандисты российского информационного агентства «Интерфакс».

В четверг, 7 августа, советник президента Индии по национальной безопасности Аджит Довал во время визита в Москву подтвердил, что визит Путина согласован, но его даты еще не определены.

«Мы очень рады и рады узнать о визите его достопочтенности, президента России, президента Путина, в Индию. Я считаю, что даты почти окончательно определены», — сказал он.

Агентство «Интерфакс» предположило, что визит может состояться в конце августа.

Это заявление прозвучало только через день после того, как президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, увеличивший до 50% тарифы на импорт из Индии, объяснив этот шаг «ответом на продолжение закупок Индией российской нефти», обеспечивающей России важный источник дохода для финансирования войны в Украине.

Россия развивает «стратегическое партнерство» с Индией

В Москве назвали последние заявления Трампа «грубой попыткой давления на стратегического партнера» России.

По словам спикеров Кремля, объявленные США меры имеют целью «наказать Индию за защиту своей энергетической автономии» и «не имеют реальной связи с Украиной».

«Россию и Индию объединяют крепкие узы дружбы, выдержавшие испытание временем. Для нашей страны укрепление стратегического, привилегированного и особого партнерства с Индией является приоритетом», — заявил секретарь Совета безопасности России, экс-министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с советником Индии по национальной безопасности.

Он подчеркнул, что Россия решительно настроена продолжать «активное сотрудничество в целях создания нового, более справедливого и стабильного мирового порядка, обеспечения верховенства международного права и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами».

Российский чиновник также отметил, что основой доверительного диалога между двумя странами являются регулярные контакты между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как Индия зарабатывает на российской нефти

После Китая Индия является крупнейшим покупателем российской нефти.

В прошлом году около 36% импорта нефти в Индию пришлось на Россию, что значительно больше, чем примерно 2% в годы до войны в Украине.

Индия объясняет этот рост тем, что «традиционные поставки (нефти) были перенаправлены в Европу после вспышки конфликта» в Украине, поскольку европейские страны искали альтернативы российской нефти из-за желания ввести санкции против России.

С другой стороны, западные санкции против России, особенно установление потолка цен на российскую нефть ниже рыночной цены, сделали этот продукт более привлекательным для индийских компаний, которым удалось сэкономить миллиарды долларов.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди отреагировал на решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы на индийский экспорт до 50%, заявив, что его страна готова к такому шагу.