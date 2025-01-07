В Индийском океане произошло столкновение двух паромов: на борту была Марин Ле Пен

В результате столкновения травмы получили по меньшей мере 10 человек.

У берегов Майотты (заморский регион Франции в Индийском океане) произошло столкновение двух паромов, на одном из которых находилась лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Об этом сообщает BFMTV.

7 января одна из барж, курсировавшая между островами архипелага, столкнулась с другой двигавшейся в обратном направлении баржей. После столкновения обе баржи не получили серьезных повреждений.

По предварительным данным, Ле Пен не пострадала. По данным местной прессы, в результате инцидента десять человек на борту получили ранения. Лидер ультраправой партии отправилась на остров для встречи с местными властями и жителями, чтобы обсудить их проблемы.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что война в Украине напрямую угрожает безопасности, единству и экономике Франции.

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