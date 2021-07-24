В Индию пришло смертоносное наводнение: спасатели на лодках ищут выживших

На западе страны пролились мощнейшие за последние сорок лет дожди.
В штатах Гоа и Махараштра на западе Индии пришлось эвакуировать десятки тысяч людей из районов, пострадавших из-за наводнения и оползней после проливных дождей. Как сообщает ВВС, местные спасатели разыскивают выживших после стихийного бедствия.
В штате Махараштра, где реки выходят из берегов, были эвакуированы около 90 000 человек. Оползни заблокировали дороги, поэтому спасатели привлекают для помощи пострадавшим вертолеты и морские спасательные группы.
#MaharashtraRains UPDATE— ѕαtчα prαdhαn सत्य नारायण प्रधान ସତ୍ଯପ୍ରଧାନ- DG NDRF (@ satyaprad1) July 24, 2021
24/7/21
Due to hvy rains in KonkanDiv
Water-logging/flooding
@NDRFHQ OPS CONTINUE
@ 5Ndrf In action
At CHIKHLI, KOLHAPUR
Safe Evacuation of citizens @HMOIndia @ BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs @PIBMumbai @ANI @PIB_India @DDNewsHindi @PTI_News pic.twitter.com/Wk0aUuBQOk
По последним сообщениям, в штате Махараштре погибли по меньшей мере 136 человек, в соседнем Гоа повреждены сотни домов.
Причинами разрушительного наводнения называют различные факторы, однако эксперты утверждают, что главным является изменение климата, вызванное глобальным потеплением, которое приводит к аномальной мощности осадков.
Синоптики заявляют, что в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся.
Напомним, ранее в штате Харьяна на севере Индии местные жители стали очевидцами уникального природного феномена — земля начала расти прямо из-под воды.