В Индию пришло смертоносное наводнение: спасатели на лодках ищут выживших

На западе страны пролились мощнейшие за последние сорок лет дожди.

В штатах Гоа и Махараштра на западе Индии пришлось эвакуировать десятки тысяч людей из районов, пострадавших из-за наводнения и оползней после проливных дождей. Как сообщает ВВС, местные спасатели разыскивают выживших после стихийного бедствия.

В штате Махараштра, где реки выходят из берегов, были эвакуированы около 90 000 человек. Оползни заблокировали дороги, поэтому спасатели привлекают для помощи пострадавшим вертолеты и морские спасательные группы.

По последним сообщениям, в штате Махараштре погибли по меньшей мере 136 человек, в соседнем Гоа повреждены сотни домов.

Причинами разрушительного наводнения называют различные факторы, однако эксперты утверждают, что главным является изменение климата, вызванное глобальным потеплением, которое приводит к аномальной мощности осадков.

Синоптики заявляют, что в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся.

Напомним, ранее в штате Харьяна на севере Индии местные жители стали очевидцами уникального природного феномена — земля начала расти прямо из-под воды.

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