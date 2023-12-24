В Индонезии масштабная авария на металлургическом заводе: погибли 13 рабочих, более 40 – ранены

В Индонезии на заводе по выплавке никеля произошли аварии и пожар во время ремонтных работ.

В Индонезии, на острове Сулавеси, на металлургическом заводе по выплавке никеля компании Indonesia Tsingshan из-за аварии во время ремонта плавильной печи погибли 13 человек, еще 46 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что при техническом обслуживании произошло разрушение печи и утечка металлического расплава. Авария вызвала пожар. Среди погибших – пять граждан Китая.

Завод в Индонезии принадлежит компании Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), посредством которой Китай инвестирует в металлургическое производство в стране.

Как рассказал представитель компании Деди Курниаван, печь была выключена накануне для подготовки к техническому обслуживанию, но во время технического обслуживания из печи вытекал избыток чугунного шлака.

"После этого стенки печи упали, и остатки чугунного шлака вытекли, повлекши пожар, в результате чего некоторые работники на месте получили травмы и погибли", — уточнил он.

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