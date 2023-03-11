В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи – столб дыма достигает до семи километров (видео)

Потоки лавы от извержения растеклись на расстояние 1,5 км.

В Индонезии на острове Ява в субботу, 11 марта, началось извержение вулкана Мерапи.

Об этом пишет Reuters.

Жители близлежащей громад призвали прекратить любую деятельность в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.

Mewhile my favourite volcano в моем доме есть mad. #Merapi pic.twitter.com/yiw3miA6vz — Aida Greenbury (@AidaGreenbury) 11 марта, 2023

В результате извержения вулкана столб дыма достиг на высоту до семи километров.

Вулкан Мерапи, расположенный в регионе Джокьякарта, начал извергаться около 12:00 по местному времени – потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км. Мерапи высотой 2963 метра – один из самых активных вулканов Индонезии.

Пирокластический поток в Merapi volcano, Indonesia — 11th March. https://t.co/GlzWiQBIG3 – Øystein LA (@oysteinvolcano) March 11, 2023

"Это (извержение – ред.) наблюдалось как одноразовое событие, было 5-6 лавин. Если охват будет продолжать увеличиваться, а расстояние будет больше 7 километров, вероятно, жителям будет рекомендовано эвакуироваться", – сказал местный чиновник.

Расположенная на Тихоокеанском огненном кольце, Индонезия имеет больше вулканов, чем любая другая страна. Последнее сильное извержение Мерапи произошло в 2010 году, унеся жизни более 350 человек.

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Woahhh!



Время: Massive eruption на Merapi #volcano, #Java, #Indonesia. Пирокластический поток из горячих рек fragments, volcanic gases, и воздушные перенесены на фонтан. Находились 7km из заседания, вплоть до populated areas. No reported casualties yet. #Merapi pic.twitter.com/QTUPHW5Tf0 — Volcaholic (@CarolynnePries1) 11 марта, 2023

Напомним, в результате масштабных землетрясений Турция переместилась на 3 метра в сторону Аравийского полуострова.

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