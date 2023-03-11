Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи – столб дыма достигает до семи километров (видео)

В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи – столб дыма достигает до семи километров (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2254
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи – столб дыма достигает до семи километров (видео)

Фото: скриншот с видео

Потоки лавы от извержения растеклись на расстояние 1,5 км.

В Индонезии на острове Ява в субботу, 11 марта, началось извержение вулкана Мерапи.

Об этом пишет Reuters.

Жители близлежащей громад призвали прекратить любую деятельность в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.

В результате извержения вулкана столб дыма достиг на высоту до семи километров.

Вулкан Мерапи, расположенный в регионе Джокьякарта, начал извергаться около 12:00 по местному времени – потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км. Мерапи высотой 2963 метра – один из самых активных вулканов Индонезии.

"Это (извержение – ред.) наблюдалось как одноразовое событие, было 5-6 лавин. Если охват будет продолжать увеличиваться, а расстояние будет больше 7 километров, вероятно, жителям будет рекомендовано эвакуироваться", – сказал местный чиновник.

Расположенная на Тихоокеанском огненном кольце, Индонезия имеет больше вулканов, чем любая другая страна. Последнее сильное извержение Мерапи произошло в 2010 году, унеся жизни более 350 человек.

Напомним, в результате масштабных землетрясений Турция переместилась на 3 метра в сторону Аравийского полуострова.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2254
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация