В Индонезии началось извержение вулкана: тысячи людей эвакуируют

На севере Индонезии эвакуируют более 11 тысяч человек из-за извержения 725-метрового вулкана Руанг.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Людей вывозят в столицу провинции Манадо. Авиационная служба объявила о закрытии международного аэропорта им. Сема Ратуланги в Манадо, по меньшей мере, до вечера 18 апреля из-за распространения вулканического пепла.

Извержение на небольшом острове в провинции Северный Сулавес началось еще во вторник, 16 апреля. Лава уже выходила из вулкана пять раз, а извержение сопровождалось молниями. Пока ситуация сильно ухудшается.

По словам вулканологов, есть большая вероятность того, что часть вулкана упадет, а это вызовет мощное цунами — это уже случалось в 1871 году и закончилось сотнями человеческих жертв.

Власти Индонезии повысили уровень тревоги до второго, самого высокого уровня после увеличения активности. Вулканическая активность возросла после двух землетрясений на острове, произошедших за последние недели, после чего вулкан выбросил опасные горячие облака на высоту до 1,8 км в небо.

Индонезия расположена на так называемом Тихоокеанском огневом кольце – в зоне высокой сейсмической активности на поверхности нескольких тектонических плит.

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