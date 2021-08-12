В Индонезии нигерийского дипломата приняли за нелегального мигранта: видео жесткого задержания

Сотрудник консульства Нигерии звал на помощь и кричал, что не может дышать.

В столице Индонезии сотрудники миграционной полиции жестко задержали темнокожего мужчину, который оказался сотрудником консульства Нигерии. Правительство африканской страны в связи с инцидентом отозвало из Джакарты своего посла.

Об этом сообщает телеканал TVC News Nigeria, опубликовав видео задержания на своем YouTube-канале.

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Сотрудники индонезийской миграционной полиции попытались проверить документы у прибывшего в страну человека, которого приняли за нелегального мигранта. Из-за его отказа удостоверить свою личность, нигерийца грубо задержали и служебной машиной доставили в участок.

На видео, которое попало в Интернет, видно, как дипломата силой удерживают в салоне машины, а он зовет на помощь и раз за разом повторяет: "Я не могу дышать".

Разбираться с этим инцидентом в полицию приехал посол Нигерии. Впоследствии министр иностранных дел этой африканской страны Джеффри Онияма назвал обращение с сотрудником консульства нарушающим международное право и Венскую конвенцию о дипломатических и консульских отношениях между государствами. Министр также сообщил об отзыве нигерийского посла из Индонезии для консультаций.

В МИД Индонезии выразили сожаление в связи с инцидентом.

Напомним, ранее в Нигерии полиция и спецслужбы смогли освободить из плена боевиков более 100 местных жителей, похищенных в июне в северо-западном штате Замфара.

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