В Индонезии проснулся вулкан: столб дыма достиг более полутора километров (фото)

Гора Марапи, расположенная на границе районов Агам и Танах-Датар провинции Западная Суматра в Индонезии, вывалилась во вторник утром, выбросив вулканический пепел на высоту 1600 метров над вершиной.

Об этом сообщает AntaraNews.

«Извержение на горе Марапи в Западной Суматре произошло в 8:39 по местному времени, столб пепла наблюдался на высоте примерно 1600 метров над вершиной», — рассказал во вторник сотрудник Службы вулканологии и уменьшение геологических рисков (PGA) горы Марапи Ахмад Рифанди.

PGA сообщило, что столб пепла был бело-серого цвета, густого интенсивности и дрейфовал к северо-востоку. Сейсмограф зафиксировал максимальную амплитуду 30,4 миллиметра, а извержение длилось около 34 секунд.

Уровень тревоги на горе Марапи остается на уровне II. Центр вулканологии и уменьшение геологических рисков (PVMBG) призвал население избегать какой-либо деятельности в радиусе трех километров от кратера Вербек, центра активности вулкана.

Также в Центре вулканологии предупредили о возможных потоках холодной лавы, особенно для общин, расположенных вдоль рек, берущих начало на вершине, что может представлять опасность в сезон дождей. Жителям рекомендуется быть готовыми к выпадению пепла и носить маски, чтобы предотвратить проблемы с дыханием.

Ранее проведенные оценки с 16 по 31 июля 2025 показали колебания вулканической активности. Геологическое агентство Министерства энергетики и минеральных ресурсов (ESDM) заявило, что для определения стабильных закономерностей необходим долгосрочный мониторинг.

Власти предупредили, что даже без значительного увеличения поступления магмы гора Марапи все равно может внезапно извергнуться, выбросив вулканический материал в радиусе трех километров от кратера Вербек.

