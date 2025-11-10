В Индонезии слон затоптал 8-летнюю девочку

Слон / © Associated Press

Три слона напали на семью в индонезийском округе Западный Румби, одно из животных растоптало 8-летнюю девочку.

Об этом сообщает The Sun.

По данным главы полиции округа Саида Хайрула Имана, отец девочки Сардо Пурба первым услышал, что к дому приближаются слоны.

Он и его жена начали спешно собирать детей, чтобы выбежать из дома и скрыться от слонов. Однако 8-летняя Цитра поскользнулась на полу и упала, в этот момент на нее напал слон.

«Ее срочно доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, через три дня она скончалась», — говорится в материале.

Как пояснил директор фонда Rimba Satwa Зульхусни Сюкри, который занимается установкой GPS-ошейников на диких слонов, в нападении животных частично виноваты сами люди — из-за вырубки лесов слоны приходят в жилые дома в поисках пищи.

Напомним, слон насмерть раздавил смотрителя зоопарка после того, как тот ткнул в него палкой.