В Индонезии собранный робот с кастрюль и труб, стал помощником для больных коронавирусом

В Индонезии собранный робот с кастрюль и труб, стал помощником для больных коронавирусом

Вместо волонтеров робот доставляет людям продукты.

В Индонезии необычный робот создан из кастрюль и труб помогает больным коронавирус.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Его сделали для развлечения и из хлама — старых кастрюль, рисоварки и пластиковых труб. Руководят таким роботом с помощью пульта. Впрочем, когда пришла пандемия, робот стал выполнять важную миссию. Сначала его научили распылять антисептик. А потом, когда распространился более заразный штамм «Дельта» — металлический помощник начал привозить еду больным коронавирусом. Он отдает продукты и желает людям скорейшего выздоровления.

Таким образом, говорят изобретатели, удается поддержать инфицированных — и нет риска, что заразятся волонтеры.

Новости мира: в Индонезии робот, созданный из кастрюль и труб, помогает больным коронавирусом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку