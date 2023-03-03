В Индонезии вспыхнул страшный пожар на нефтебазе: десятки человек погибли и пострадали (видео)

После возгорания прогремели взрывы. Несколько тысяч человек были эвакуированы из близлежащих районов.
В индонезийской Джакарте 3 марта вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе Pertamina, в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек.
Об этом сообщает AP и Reuters.
Сначала начальник штаба армии генерал Дудунг Абдурахман сообщил на месте событий о 14 погибших и 42 госпитализированных лицах. Некоторые из пострадавших получили серьезные ожоги. Позже стало известно о гибели 17 человек.
После распространения пламени вблизи нефтебазы несколько тысяч человек были эвакуированы из близлежащих районов.
"Огонь вызвал несколько взрывов и быстро опрокинулся на жилые дома", – сообщил главный пожарный Джакарты Сатриади Гунаван.
Нефтебаза, управляемая госкомпанией Pertamina, расположена вблизи густонаселенного массива в районе Танах Мера в Северной Джакарте. Станция по хранению топлива обеспечивает 25% потребностей Индонезии.
В настоящее время огонь пытаются обуздать не менее 180 пожарных и 37 пожарных машин.
⚠️JUST IN — Великолепный пожар в районе территория промышленного фонда, продолжающегося в государственном энергетическом предприятии Pertamina в Северной Якарте, Indonesia — много людей, страдающих. pic.twitter.com/jXhQgAq01S— Truthseeker (@Xx17965797N) March 3, 2023
Breaking: 10 mr, several injured in oil depot fire in North Jakarta, Indonesia pic.twitter.com/RhfaPWQIf4— Breaking News (@NewsJunkieBreak) 3 марта 2023
Напомним, в ночь на 3 марта в Гонконге вспыхнул пожар на строительной площадке небоскреба в густонаселенном туристическом районе Цим Ша Цуй.
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