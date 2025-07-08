Извержение вулкана в Индонезии: села покрыты пеплом, закрыты школы и отменены рейсы

Извержение вулкана. / © Associated Press

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Вторые сутки в Индонезии продолжаются извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Образовалось большое облако лавы и пепла, что привело к отмене рейсов и закрытию школ.

Об этом сообщает The Independent, а также Sky News.

Сегодня с утра густой слой вулканического пепла покрыл села южно-центральной Индонезии, а облака лавы и пепла поднялись на высоту до 4 км. По данным местных властей, извержение началось еще в полдень 7 июля. Тогда столб пепла достиг 18 км в высоту. Накануне ужина вулкан снова активизировался. Взрыв выбросил лаву и новое облако пепла, поднявшееся на 13 км.

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Наблюдения из дронов показали, что лава заполняет кратер. Это свидетельствует о глубинном движении магмы, повлекшей вулканические землетрясения.

"В регионе ввели чрезвычайное положение. Жителям и туристам запрещено приближаться к кратеру ближе, чем на шесть километров", - подчеркивают местные власти.

В пострадавших районах дороги и рисовые поля покрылись слоем серого пепла. Местным жителям советуют ограничить пребывание на улице.

Пока о пострадавших или погибших не сообщалось. Впрочем, жители были вынуждены надеть маски и покидать свои дома. В соцсетях распространяются фото и видео, на которых видно, как люди убегают под дождем из пепла и горячего гравия.

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В Индонезии снова активизировался вулкан Левотоби. / © Associated Press

В понедельник, 7 июля, индонезийский вулкан Левотоби Лаки Лаки выпал. / © Associated Press

Как сообщалось, в Техасе из-за наводнений погибли по меньшей мере 43 человека. Среди них – 15 детей. Еще 27 детей числятся пропавшими без вести. Спасательные службы продолжают поисковые работы в регионе, наиболее пострадавшем от паводков.