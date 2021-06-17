В Индонезии за прививки от COVID-19 раздают цыплят: количество желающих вакцинироваться выросло в 10 раз

Инициатива местных властей уже доказала свою эффективность.
В сельских районах Индонезии начали раздавать цыплят, чтобы стимулировать местных жителей вакцинироваться от COVID-19. Цыплят раздают людям от 45 лет и старше после того, как они сделают прививку.
Об этом пишет CNN.
Программа реализуется в округе Чианжур на западе острова Ява.
Authorities in Indonesia are handing out chickens as rewards for receiving #coronavirus vaccines.— Sky News (@SkyNews) June 17, 2021
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Напомним, что по данным Университета Джонса Хопкинса, Индонезия — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран, там зарегистрировано почти 2 млн случаев заражения и более 53 000 смертей. В течение последних недель два наиболее густонаселенных острова — Ява и Суматра — сообщают о резком росте числа больных.
Между тем в Вашингтоне вакцинированных от коронавируса угостят сигаретой с марихуаной.
А в американском штате Колорадо 4 июня определили первого победителя лотереи для вакцинированных от COVID-19 граждан. Миллион долларов выиграла Салли Слайгер из города Мид округа Велд.